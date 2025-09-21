Valute / CSCI
CSCI
2.72 USD 0.36 (11.69%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSCI ha avuto una variazione del -11.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.50 e ad un massimo di 2.98.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.50 2.98
Intervallo Annuale
2.20 4.61
- Chiusura Precedente
- 3.08
- Apertura
- 2.96
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Minimo
- 2.50
- Massimo
- 2.98
- Volume
- 138
- Variazione giornaliera
- -11.69%
- Variazione Mensile
- -10.53%
- Variazione Semestrale
- -4.23%
- Variazione Annuale
- -26.49%
21 settembre, domenica