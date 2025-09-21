QuotazioniSezioni
2.72 USD 0.36 (11.69%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CSCI ha avuto una variazione del -11.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.50 e ad un massimo di 2.98.

Intervallo Giornaliero
2.50 2.98
Intervallo Annuale
2.20 4.61
Chiusura Precedente
3.08
Apertura
2.96
Bid
2.72
Ask
3.02
Minimo
2.50
Massimo
2.98
Volume
138
Variazione giornaliera
-11.69%
Variazione Mensile
-10.53%
Variazione Semestrale
-4.23%
Variazione Annuale
-26.49%
21 settembre, domenica