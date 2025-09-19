KurseKategorien
Währungen / CRD-A
Zurück zum Aktien

CRD-A: Crawford & Company

11.01 USD 0.14 (1.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRD-A hat sich für heute um 1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.85 bis zu einem Hoch von 11.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Crawford & Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.85 11.20
Jahresspanne
9.13 11.79
Vorheriger Schlusskurs
10.87
Eröffnung
10.89
Bid
11.01
Ask
11.31
Tief
10.85
Hoch
11.20
Volumen
69
Tagesänderung
1.29%
Monatsänderung
3.57%
6-Monatsänderung
-5.17%
Jahresänderung
-5.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K