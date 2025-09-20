Valute / CRD-A
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CRD-A: Crawford & Company
11.15 USD 0.14 (1.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRD-A ha avuto una variazione del 1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.87 e ad un massimo di 11.20.
Segui le dinamiche di Crawford & Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.87 11.20
Intervallo Annuale
9.13 11.79
- Chiusura Precedente
- 11.01
- Apertura
- 10.87
- Bid
- 11.15
- Ask
- 11.45
- Minimo
- 10.87
- Massimo
- 11.20
- Volume
- 136
- Variazione giornaliera
- 1.27%
- Variazione Mensile
- 4.89%
- Variazione Semestrale
- -3.96%
- Variazione Annuale
- -3.96%
20 settembre, sabato