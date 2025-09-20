QuotazioniSezioni
CRD-A
CRD-A: Crawford & Company

11.15 USD 0.14 (1.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRD-A ha avuto una variazione del 1.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.87 e ad un massimo di 11.20.

Segui le dinamiche di Crawford & Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.87 11.20
Intervallo Annuale
9.13 11.79
Chiusura Precedente
11.01
Apertura
10.87
Bid
11.15
Ask
11.45
Minimo
10.87
Massimo
11.20
Volume
136
Variazione giornaliera
1.27%
Variazione Mensile
4.89%
Variazione Semestrale
-3.96%
Variazione Annuale
-3.96%
20 settembre, sabato