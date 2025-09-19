Währungen / CNL
CNL
12.78 USD 0.05 (0.39%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNL hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.50 bis zu einem Hoch von 12.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.50 12.78
Jahresspanne
2.99 14.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.73
- Eröffnung
- 12.64
- Bid
- 12.78
- Ask
- 13.08
- Tief
- 12.50
- Hoch
- 12.78
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- 0.39%
- Monatsänderung
- -2.81%
- 6-Monatsänderung
- 47.58%
- Jahresänderung
- 269.36%
