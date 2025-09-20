Valute / CNL
CNL
13.35 USD 0.57 (4.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNL ha avuto una variazione del 4.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.83 e ad un massimo di 13.55.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.83 13.55
Intervallo Annuale
2.99 14.22
- Chiusura Precedente
- 12.78
- Apertura
- 12.83
- Bid
- 13.35
- Ask
- 13.65
- Minimo
- 12.83
- Massimo
- 13.55
- Volume
- 130
- Variazione giornaliera
- 4.46%
- Variazione Mensile
- 1.52%
- Variazione Semestrale
- 54.16%
- Variazione Annuale
- 285.84%
20 settembre, sabato