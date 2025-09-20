QuotazioniSezioni
CNL
CNL

13.35 USD 0.57 (4.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNL ha avuto una variazione del 4.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.83 e ad un massimo di 13.55.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.83 13.55
Intervallo Annuale
2.99 14.22
Chiusura Precedente
12.78
Apertura
12.83
Bid
13.35
Ask
13.65
Minimo
12.83
Massimo
13.55
Volume
130
Variazione giornaliera
4.46%
Variazione Mensile
1.52%
Variazione Semestrale
54.16%
Variazione Annuale
285.84%
20 settembre, sabato