CNH
11.08 USD 0.22 (2.03%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNH hat sich für heute um 2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.85 bis zu einem Hoch von 11.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.85 11.13
Jahresspanne
10.00 14.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.86
- Eröffnung
- 10.89
- Bid
- 11.08
- Ask
- 11.38
- Tief
- 10.85
- Hoch
- 11.13
- Volumen
- 10.982 K
- Tagesänderung
- 2.03%
- Monatsänderung
- -0.98%
- 6-Monatsänderung
- -9.62%
- Jahresänderung
- 0.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K