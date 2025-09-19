KurseKategorien
Währungen / CNH
CNH

11.08 USD 0.22 (2.03%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNH hat sich für heute um 2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.85 bis zu einem Hoch von 11.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen.

Tagesspanne
10.85 11.13
Jahresspanne
10.00 14.27
Vorheriger Schlusskurs
10.86
Eröffnung
10.89
Bid
11.08
Ask
11.38
Tief
10.85
Hoch
11.13
Volumen
10.982 K
Tagesänderung
2.03%
Monatsänderung
-0.98%
6-Monatsänderung
-9.62%
Jahresänderung
0.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K