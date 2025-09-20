Valute / CNH
CNH
10.96 USD 0.12 (1.08%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNH ha avuto una variazione del -1.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.90 e ad un massimo di 11.18.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.90 11.18
Intervallo Annuale
10.00 14.27
- Chiusura Precedente
- 11.08
- Apertura
- 11.08
- Bid
- 10.96
- Ask
- 11.26
- Minimo
- 10.90
- Massimo
- 11.18
- Volume
- 17.317 K
- Variazione giornaliera
- -1.08%
- Variazione Mensile
- -2.06%
- Variazione Semestrale
- -10.60%
- Variazione Annuale
- -0.90%
20 settembre, sabato