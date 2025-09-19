Währungen / CICB
CICB
25.3300 USD 0.0401 (0.16%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CICB hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.2001 bis zu einem Hoch von 25.3500 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.2001 25.3500
Jahresspanne
24.3500 26.0300
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.2899
- Eröffnung
- 25.2001
- Bid
- 25.3300
- Ask
- 25.3330
- Tief
- 25.2001
- Hoch
- 25.3500
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 0.56%
- 6-Monatsänderung
- 1.32%
- Jahresänderung
- 0.52%
