Devises / CICB
CICB

25.4200 USD 0.0900 (0.36%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CICB a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.4200 et à un maximum de 25.4200.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
25.4200 25.4200
Range Annuel
24.3500 26.0300
Clôture Précédente
25.3300
Ouverture
25.4200
Bid
25.4200
Ask
25.4230
Plus Bas
25.4200
Plus Haut
25.4200
Volume
1
Changement quotidien
0.36%
Changement Mensuel
0.91%
Changement à 6 Mois
1.68%
Changement Annuel
0.87%
20 septembre, samedi