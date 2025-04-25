Währungen / CHR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHR: Cheer Holding Inc
0.78 USD 0.07 (9.86%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHR hat sich für heute um 9.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.72 bis zu einem Hoch von 0.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cheer Holding Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.72 0.78
Jahresspanne
0.65 3.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.71
- Eröffnung
- 0.72
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Tief
- 0.72
- Hoch
- 0.78
- Volumen
- 127
- Tagesänderung
- 9.86%
- Monatsänderung
- -35.00%
- 6-Monatsänderung
- -41.79%
- Jahresänderung
- -73.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K