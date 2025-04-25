QuotazioniSezioni
CHR: Cheer Holding Inc

0.79 USD 0.08 (11.27%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CHR ha avuto una variazione del 11.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.72 e ad un massimo di 0.81.

Segui le dinamiche di Cheer Holding Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
0.72 0.81
Intervallo Annuale
0.65 3.45
Chiusura Precedente
0.71
Apertura
0.72
Bid
0.79
Ask
1.09
Minimo
0.72
Massimo
0.81
Volume
337
Variazione giornaliera
11.27%
Variazione Mensile
-34.17%
Variazione Semestrale
-41.04%
Variazione Annuale
-72.76%
21 settembre, domenica