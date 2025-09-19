KurseKategorien
Währungen / CBLL
CBLL

12.56 USD 0.61 (5.10%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBLL hat sich für heute um 5.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.93 bis zu einem Hoch von 12.59 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
11.93 12.59
Jahresspanne
10.01 32.75
Vorheriger Schlusskurs
11.95
Eröffnung
12.00
Bid
12.56
Ask
12.86
Tief
11.93
Hoch
12.59
Volumen
446
Tagesänderung
5.10%
Monatsänderung
7.35%
6-Monatsänderung
-33.89%
Jahresänderung
-46.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K