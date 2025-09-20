QuotazioniSezioni
CBLL

12.25 USD 0.31 (2.47%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CBLL ha avuto una variazione del -2.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.03 e ad un massimo di 12.67.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.03 12.67
Intervallo Annuale
10.01 32.75
Chiusura Precedente
12.56
Apertura
12.60
Bid
12.25
Ask
12.55
Minimo
12.03
Massimo
12.67
Volume
693
Variazione giornaliera
-2.47%
Variazione Mensile
4.70%
Variazione Semestrale
-35.53%
Variazione Annuale
-47.33%
20 settembre, sabato