CBLL
12.25 USD 0.31 (2.47%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CBLL ha avuto una variazione del -2.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.03 e ad un massimo di 12.67.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.03 12.67
Intervallo Annuale
10.01 32.75
- Chiusura Precedente
- 12.56
- Apertura
- 12.60
- Bid
- 12.25
- Ask
- 12.55
- Minimo
- 12.03
- Massimo
- 12.67
- Volume
- 693
- Variazione giornaliera
- -2.47%
- Variazione Mensile
- 4.70%
- Variazione Semestrale
- -35.53%
- Variazione Annuale
- -47.33%
20 settembre, sabato