CBIO: Catalyst Biosciences Inc.
12.98 USD 0.04 (0.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CBIO hat sich für heute um 0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.51 bis zu einem Hoch von 13.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Catalyst Biosciences Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.51 13.20
Jahresspanne
11.06 21.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.94
- Eröffnung
- 13.20
- Bid
- 12.98
- Ask
- 13.28
- Tief
- 12.51
- Hoch
- 13.20
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 0.31%
- Monatsänderung
- -10.42%
- 6-Monatsänderung
- -32.82%
- Jahresänderung
- -32.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K