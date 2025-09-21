Valute / CBIO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CBIO
12.92 USD 0.02 (0.15%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CBIO ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.51 e ad un massimo di 13.20.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
12.51 13.20
Intervallo Annuale
11.06 21.40
- Chiusura Precedente
- 12.94
- Apertura
- 13.20
- Bid
- 12.92
- Ask
- 13.22
- Minimo
- 12.51
- Massimo
- 13.20
- Volume
- 325
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- -10.84%
- Variazione Semestrale
- -33.13%
- Variazione Annuale
- -33.13%
21 settembre, domenica