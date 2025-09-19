Währungen / CAPS
CAPS: Capstone Therapeutics
1.49 USD 0.03 (1.97%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAPS hat sich für heute um -1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.45 bis zu einem Hoch von 1.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capstone Therapeutics-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.45 1.54
Jahresspanne
0.97 4.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.52
- Eröffnung
- 1.52
- Bid
- 1.49
- Ask
- 1.79
- Tief
- 1.45
- Hoch
- 1.54
- Volumen
- 219
- Tagesänderung
- -1.97%
- Monatsänderung
- 29.57%
- 6-Monatsänderung
- -46.40%
- Jahresänderung
- -57.91%
