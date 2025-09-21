QuotazioniSezioni
CAPS: Capstone Therapeutics

1.40 USD 0.12 (7.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CAPS ha avuto una variazione del -7.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.54.

Segui le dinamiche di Capstone Therapeutics. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.38 1.54
Intervallo Annuale
0.97 4.16
Chiusura Precedente
1.52
Apertura
1.52
Bid
1.40
Ask
1.70
Minimo
1.38
Massimo
1.54
Volume
441
Variazione giornaliera
-7.89%
Variazione Mensile
21.74%
Variazione Semestrale
-49.64%
Variazione Annuale
-60.45%
21 settembre, domenica