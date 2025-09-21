Valute / CAPS
CAPS: Capstone Therapeutics
1.40 USD 0.12 (7.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAPS ha avuto una variazione del -7.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.54.
Segui le dinamiche di Capstone Therapeutics. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.38 1.54
Intervallo Annuale
0.97 4.16
- Chiusura Precedente
- 1.52
- Apertura
- 1.52
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Minimo
- 1.38
- Massimo
- 1.54
- Volume
- 441
- Variazione giornaliera
- -7.89%
- Variazione Mensile
- 21.74%
- Variazione Semestrale
- -49.64%
- Variazione Annuale
- -60.45%
21 settembre, domenica