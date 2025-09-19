KurseKategorien
CAI

33.43 USD 0.10 (0.30%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CAI hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.87 bis zu einem Hoch von 34.54 gehandelt.

Tagesspanne
32.87 34.54
Jahresspanne
25.42 42.50
Vorheriger Schlusskurs
33.53
Eröffnung
33.69
Bid
33.43
Ask
33.73
Tief
32.87
Hoch
34.54
Volumen
1.003 K
Tagesänderung
-0.30%
Monatsänderung
-11.79%
6-Monatsänderung
23.81%
Jahresänderung
23.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K