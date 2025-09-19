Währungen / CAI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CAI
33.43 USD 0.10 (0.30%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAI hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.87 bis zu einem Hoch von 34.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
32.87 34.54
Jahresspanne
25.42 42.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.53
- Eröffnung
- 33.69
- Bid
- 33.43
- Ask
- 33.73
- Tief
- 32.87
- Hoch
- 34.54
- Volumen
- 1.003 K
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- -11.79%
- 6-Monatsänderung
- 23.81%
- Jahresänderung
- 23.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K