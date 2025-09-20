Valute / CAI
CAI
32.58 USD 0.85 (2.54%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAI ha avuto una variazione del -2.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.33 e ad un massimo di 34.12.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
32.33 34.12
Intervallo Annuale
25.42 42.50
- Chiusura Precedente
- 33.43
- Apertura
- 33.40
- Bid
- 32.58
- Ask
- 32.88
- Minimo
- 32.33
- Massimo
- 34.12
- Volume
- 1.747 K
- Variazione giornaliera
- -2.54%
- Variazione Mensile
- -14.04%
- Variazione Semestrale
- 20.67%
- Variazione Annuale
- 20.67%
20 settembre, sabato