QuotazioniSezioni
Valute / CAI
Tornare a Azioni

CAI

32.58 USD 0.85 (2.54%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CAI ha avuto una variazione del -2.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.33 e ad un massimo di 34.12.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
32.33 34.12
Intervallo Annuale
25.42 42.50
Chiusura Precedente
33.43
Apertura
33.40
Bid
32.58
Ask
32.88
Minimo
32.33
Massimo
34.12
Volume
1.747 K
Variazione giornaliera
-2.54%
Variazione Mensile
-14.04%
Variazione Semestrale
20.67%
Variazione Annuale
20.67%
20 settembre, sabato