BZAI
3.31 USD 0.12 (3.50%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BZAI hat sich für heute um -3.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.29 bis zu einem Hoch von 3.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.29 3.49
Jahresspanne
1.70 19.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.43
- Eröffnung
- 3.46
- Bid
- 3.31
- Ask
- 3.61
- Tief
- 3.29
- Hoch
- 3.49
- Volumen
- 1.750 K
- Tagesänderung
- -3.50%
- Monatsänderung
- -5.43%
- 6-Monatsänderung
- 63.86%
- Jahresänderung
- -81.11%
