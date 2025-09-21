QuotazioniSezioni
Valute / BZAI
BZAI

3.38 USD 0.05 (1.46%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BZAI ha avuto una variazione del -1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.29 e ad un massimo di 3.49.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.29 3.49
Intervallo Annuale
1.70 19.25
Chiusura Precedente
3.43
Apertura
3.46
Bid
3.38
Ask
3.68
Minimo
3.29
Massimo
3.49
Volume
3.355 K
Variazione giornaliera
-1.46%
Variazione Mensile
-3.43%
Variazione Semestrale
67.33%
Variazione Annuale
-80.71%
21 settembre, domenica