BRNS: Barinthus Biotherapeutics plc - American Depositary Shares
1.10 USD 0.01 (0.90%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRNS hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.09 bis zu einem Hoch von 1.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barinthus Biotherapeutics plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.09 1.12
Jahresspanne
0.65 2.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.11
- Eröffnung
- 1.11
- Bid
- 1.10
- Ask
- 1.40
- Tief
- 1.09
- Hoch
- 1.12
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- -0.90%
- Monatsänderung
- -10.57%
- 6-Monatsänderung
- 15.79%
- Jahresänderung
- -8.33%
