BRNS: Barinthus Biotherapeutics plc - American Depositary Shares
1.08 USD 0.03 (2.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BRNS ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.08 e ad un massimo di 1.12.
Segui le dinamiche di Barinthus Biotherapeutics plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.08 1.12
Intervallo Annuale
0.65 2.92
- Chiusura Precedente
- 1.11
- Apertura
- 1.11
- Bid
- 1.08
- Ask
- 1.38
- Minimo
- 1.08
- Massimo
- 1.12
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- -2.70%
- Variazione Mensile
- -12.20%
- Variazione Semestrale
- 13.68%
- Variazione Annuale
- -10.00%
21 settembre, domenica