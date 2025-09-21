QuotazioniSezioni
BRNS: Barinthus Biotherapeutics plc - American Depositary Shares

1.08 USD 0.03 (2.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRNS ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.08 e ad un massimo di 1.12.

Segui le dinamiche di Barinthus Biotherapeutics plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.08 1.12
Intervallo Annuale
0.65 2.92
Chiusura Precedente
1.11
Apertura
1.11
Bid
1.08
Ask
1.38
Minimo
1.08
Massimo
1.12
Volume
35
Variazione giornaliera
-2.70%
Variazione Mensile
-12.20%
Variazione Semestrale
13.68%
Variazione Annuale
-10.00%
21 settembre, domenica