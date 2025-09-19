Währungen / BOW
BOW
28.34 USD 0.21 (0.75%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOW hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.22 bis zu einem Hoch von 28.73 gehandelt.
Der Wechselkurs von BOW hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.22 bis zu einem Hoch von 28.73 gehandelt.
Tagesspanne
28.22 28.73
Jahresspanne
27.42 42.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.13
- Eröffnung
- 28.28
- Bid
- 28.34
- Ask
- 28.64
- Tief
- 28.22
- Hoch
- 28.73
- Volumen
- 361
- Tagesänderung
- 0.75%
- Monatsänderung
- -8.17%
- 6-Monatsänderung
- -30.32%
- Jahresänderung
- 1.61%
