BOW
27.68 USD 0.66 (2.33%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BOW ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.55 e ad un massimo di 28.46.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
27.55 28.46
Intervallo Annuale
27.42 42.48
- Chiusura Precedente
- 28.34
- Apertura
- 28.46
- Bid
- 27.68
- Ask
- 27.98
- Minimo
- 27.55
- Massimo
- 28.46
- Volume
- 386
- Variazione giornaliera
- -2.33%
- Variazione Mensile
- -10.30%
- Variazione Semestrale
- -31.94%
- Variazione Annuale
- -0.75%
20 settembre, sabato