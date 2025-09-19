KurseKategorien
Währungen / BNC
Zurück zum Aktien

BNC

10.13 USD 0.77 (7.06%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BNC hat sich für heute um -7.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.90 bis zu einem Hoch von 11.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
9.90 11.15
Jahresspanne
9.90 31.62
Vorheriger Schlusskurs
10.90
Eröffnung
10.71
Bid
10.13
Ask
10.43
Tief
9.90
Hoch
11.15
Volumen
1.429 K
Tagesänderung
-7.06%
Monatsänderung
-51.67%
6-Monatsänderung
-62.47%
Jahresänderung
-62.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K