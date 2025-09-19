Währungen / BNC
BNC
10.13 USD 0.77 (7.06%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNC hat sich für heute um -7.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.90 bis zu einem Hoch von 11.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.90 11.15
Jahresspanne
9.90 31.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.90
- Eröffnung
- 10.71
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Tief
- 9.90
- Hoch
- 11.15
- Volumen
- 1.429 K
- Tagesänderung
- -7.06%
- Monatsänderung
- -51.67%
- 6-Monatsänderung
- -62.47%
- Jahresänderung
- -62.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K