QuotazioniSezioni
Valute / BNC
Tornare a Azioni

BNC

9.69 USD 1.21 (11.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNC ha avuto una variazione del -11.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.47 e ad un massimo di 11.15.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
9.47 11.15
Intervallo Annuale
9.47 31.62
Chiusura Precedente
10.90
Apertura
10.71
Bid
9.69
Ask
9.99
Minimo
9.47
Massimo
11.15
Volume
2.281 K
Variazione giornaliera
-11.10%
Variazione Mensile
-53.77%
Variazione Semestrale
-64.10%
Variazione Annuale
-64.10%
21 settembre, domenica