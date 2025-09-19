KurseKategorien
Währungen / BLIV
Zurück zum Aktien

BLIV

3.71 USD 0.18 (4.63%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BLIV hat sich für heute um -4.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.60 bis zu einem Hoch von 3.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
3.60 3.88
Jahresspanne
1.86 6.07
Vorheriger Schlusskurs
3.89
Eröffnung
3.75
Bid
3.71
Ask
4.01
Tief
3.60
Hoch
3.88
Volumen
26
Tagesänderung
-4.63%
Monatsänderung
-7.25%
6-Monatsänderung
-7.25%
Jahresänderung
-7.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K