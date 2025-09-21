QuotazioniSezioni
Valute / BLIV
Tornare a Azioni

BLIV

3.87 USD 0.02 (0.51%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLIV ha avuto una variazione del -0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.60 e ad un massimo di 3.89.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
3.60 3.89
Intervallo Annuale
1.86 6.07
Chiusura Precedente
3.89
Apertura
3.75
Bid
3.87
Ask
4.17
Minimo
3.60
Massimo
3.89
Volume
28
Variazione giornaliera
-0.51%
Variazione Mensile
-3.25%
Variazione Semestrale
-3.25%
Variazione Annuale
-3.25%
21 settembre, domenica