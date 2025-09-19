Währungen / BKF
BKF: iShares MSCI BIC ETF
45.21 USD 0.12 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BKF hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.20 bis zu einem Hoch von 45.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI BIC ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
45.20 45.36
Jahresspanne
34.69 45.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.33
- Eröffnung
- 45.26
- Bid
- 45.21
- Ask
- 45.51
- Tief
- 45.20
- Hoch
- 45.36
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 4.48%
- 6-Monatsänderung
- 13.34%
- Jahresänderung
- 10.75%
