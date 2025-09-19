KurseKategorien
BKF: iShares MSCI BIC ETF

45.21 USD 0.12 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BKF hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.20 bis zu einem Hoch von 45.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares MSCI BIC ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
45.20 45.36
Jahresspanne
34.69 45.83
Vorheriger Schlusskurs
45.33
Eröffnung
45.26
Bid
45.21
Ask
45.51
Tief
45.20
Hoch
45.36
Volumen
16
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
4.48%
6-Monatsänderung
13.34%
Jahresänderung
10.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K