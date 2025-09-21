Valute / BKF
BKF: iShares MSCI BIC ETF
45.21 USD 0.12 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BKF ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.20 e ad un massimo di 45.36.
Segui le dinamiche di iShares MSCI BIC ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
45.20 45.36
Intervallo Annuale
34.69 45.83
- Chiusura Precedente
- 45.33
- Apertura
- 45.26
- Bid
- 45.21
- Ask
- 45.51
- Minimo
- 45.20
- Massimo
- 45.36
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- -0.26%
- Variazione Mensile
- 4.48%
- Variazione Semestrale
- 13.34%
- Variazione Annuale
- 10.75%
21 settembre, domenica