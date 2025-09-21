QuotazioniSezioni
BKF: iShares MSCI BIC ETF

45.21 USD 0.12 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BKF ha avuto una variazione del -0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.20 e ad un massimo di 45.36.

Segui le dinamiche di iShares MSCI BIC ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
45.20 45.36
Intervallo Annuale
34.69 45.83
Chiusura Precedente
45.33
Apertura
45.26
Bid
45.21
Ask
45.51
Minimo
45.20
Massimo
45.36
Volume
16
Variazione giornaliera
-0.26%
Variazione Mensile
4.48%
Variazione Semestrale
13.34%
Variazione Annuale
10.75%
