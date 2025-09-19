Währungen / BHST
BHST
8.80 USD 0.26 (3.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHST hat sich für heute um 3.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.80 bis zu einem Hoch von 9.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.80 9.30
Jahresspanne
4.70 9.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.54
- Eröffnung
- 9.30
- Bid
- 8.80
- Ask
- 9.10
- Tief
- 8.80
- Hoch
- 9.30
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 3.04%
- Monatsänderung
- 11.39%
- 6-Monatsänderung
- 39.02%
- Jahresänderung
- 46.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K