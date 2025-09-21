Valute / BHST
BHST
8.83 USD 0.29 (3.40%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BHST ha avuto una variazione del 3.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.71 e ad un massimo di 9.30.
Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi.
Intervallo Giornaliero
8.71 9.30
Intervallo Annuale
4.70 9.90
- Chiusura Precedente
- 8.54
- Apertura
- 9.30
- Bid
- 8.83
- Ask
- 9.13
- Minimo
- 8.71
- Massimo
- 9.30
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- 3.40%
- Variazione Mensile
- 11.77%
- Variazione Semestrale
- 39.49%
- Variazione Annuale
- 47.17%
21 settembre, domenica