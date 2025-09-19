KurseKategorien
BGM

9.99 USD 0.45 (4.31%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BGM hat sich für heute um -4.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.52 bis zu einem Hoch von 11.80 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
9.52 11.80
Jahresspanne
6.23 17.17
Vorheriger Schlusskurs
10.44
Eröffnung
11.06
Bid
9.99
Ask
10.29
Tief
9.52
Hoch
11.80
Volumen
1.234 K
Tagesänderung
-4.31%
Monatsänderung
30.59%
6-Monatsänderung
-11.12%
Jahresänderung
17.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K