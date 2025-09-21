Valute / BGM
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BGM
9.93 USD 0.06 (0.60%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BGM ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.75 e ad un massimo di 9.98.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
8.75 9.98
Intervallo Annuale
6.23 17.17
- Chiusura Precedente
- 9.99
- Apertura
- 9.17
- Bid
- 9.93
- Ask
- 10.23
- Minimo
- 8.75
- Massimo
- 9.98
- Volume
- 328
- Variazione giornaliera
- -0.60%
- Variazione Mensile
- 29.80%
- Variazione Semestrale
- -11.65%
- Variazione Annuale
- 17.10%
21 settembre, domenica