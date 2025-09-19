Währungen / BCAX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BCAX
11.06 USD 0.09 (0.82%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCAX hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.93 bis zu einem Hoch von 11.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.93 11.26
Jahresspanne
7.80 28.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.97
- Eröffnung
- 11.01
- Bid
- 11.06
- Ask
- 11.36
- Tief
- 10.93
- Hoch
- 11.26
- Volumen
- 931
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- -6.90%
- 6-Monatsänderung
- -13.25%
- Jahresänderung
- -55.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K