BCAX
10.44 USD 0.62 (5.61%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCAX ha avuto una variazione del -5.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.30 e ad un massimo di 10.95.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.30 10.95
Intervallo Annuale
7.80 28.09
- Chiusura Precedente
- 11.06
- Apertura
- 10.95
- Bid
- 10.44
- Ask
- 10.74
- Minimo
- 10.30
- Massimo
- 10.95
- Volume
- 965
- Variazione giornaliera
- -5.61%
- Variazione Mensile
- -12.12%
- Variazione Semestrale
- -18.12%
- Variazione Annuale
- -57.95%
20 settembre, sabato