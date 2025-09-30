KurseKategorien
Währungen / BC-PC
Zurück zum Aktien

BC-PC: Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049

24.7500 USD 0.0101 (0.04%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BC-PC hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.7121 bis zu einem Hoch von 25.0400 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BC-PC heute?

Die Aktie von Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 (BC-PC) notiert heute bei 24.7500. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.7601 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von BC-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BC-PC Dividenden?

Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 wird derzeit mit 24.7500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BC-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich BC-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 (BC-PC) zum aktuellen Kurs von 24.7500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.7500 oder 24.7530 platziert, während 18 und -1.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BC-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BC-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 müssen die jährliche Spanne 22.0000 - 25.4200 und der aktuelle Kurs 24.7500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.82% und 6.68%, bevor sie Orders zu 24.7500 oder 24.7530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BC-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BRUNSWICK CORP?

Der höchste Kurs von BRUNSWICK CORP (BC-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.4200. Innerhalb von 22.0000 - 25.4200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.7601 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BRUNSWICK CORP?

Der niedrigste Kurs von BRUNSWICK CORP (BC-PC) im Laufe des Jahres betrug 22.0000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.7500 und der Spanne 22.0000 - 25.4200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BC-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BC-PC statt?

Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.7601 und -0.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.7121 25.0400
Jahresspanne
22.0000 25.4200
Vorheriger Schlusskurs
24.7601
Eröffnung
25.0400
Bid
24.7500
Ask
24.7530
Tief
24.7121
Hoch
25.0400
Volumen
18
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
0.82%
6-Monatsänderung
6.68%
Jahresänderung
-0.84%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4