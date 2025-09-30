- Übersicht
BC-PC: Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049
Der Wechselkurs von BC-PC hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.7121 bis zu einem Hoch von 25.0400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BC-PC heute?
Die Aktie von Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 (BC-PC) notiert heute bei 24.7500. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.7601 und das Handelsvolumen erreichte 18. Das Live-Chart von BC-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BC-PC Dividenden?
Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 wird derzeit mit 24.7500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BC-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich BC-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 (BC-PC) zum aktuellen Kurs von 24.7500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.7500 oder 24.7530 platziert, während 18 und -1.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BC-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BC-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 müssen die jährliche Spanne 22.0000 - 25.4200 und der aktuelle Kurs 24.7500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.82% und 6.68%, bevor sie Orders zu 24.7500 oder 24.7530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BC-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BRUNSWICK CORP?
Der höchste Kurs von BRUNSWICK CORP (BC-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.4200. Innerhalb von 22.0000 - 25.4200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.7601 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BRUNSWICK CORP?
Der niedrigste Kurs von BRUNSWICK CORP (BC-PC) im Laufe des Jahres betrug 22.0000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.7500 und der Spanne 22.0000 - 25.4200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BC-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BC-PC statt?
Brunswick Corporation 6.375% Notes due 2049 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.7601 und -0.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.7601
- Eröffnung
- 25.0400
- Bid
- 24.7500
- Ask
- 24.7530
- Tief
- 24.7121
- Hoch
- 25.0400
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 0.82%
- 6-Monatsänderung
- 6.68%
- Jahresänderung
- -0.84%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4