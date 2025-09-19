KurseKategorien
25.84 USD 0.80 (3.19%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBT hat sich für heute um 3.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.97 bis zu einem Hoch von 25.87 gehandelt.

Tagesspanne
24.97 25.87
Jahresspanne
24.55 27.43
Vorheriger Schlusskurs
25.04
Eröffnung
25.24
Bid
25.84
Ask
26.14
Tief
24.97
Hoch
25.87
Volumen
1.045 K
Tagesänderung
3.19%
Monatsänderung
-1.11%
6-Monatsänderung
-1.11%
Jahresänderung
-1.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K