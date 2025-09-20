Valute / BBT
BBT
25.25 USD 0.59 (2.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBT ha avuto una variazione del -2.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.19 e ad un massimo di 25.82.
Il tasso di cambio BBT ha avuto una variazione del -2.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.19 e ad un massimo di 25.82.
Intervallo Giornaliero
25.19 25.82
Intervallo Annuale
24.55 27.43
- Chiusura Precedente
- 25.84
- Apertura
- 25.82
- Bid
- 25.25
- Ask
- 25.55
- Minimo
- 25.19
- Massimo
- 25.82
- Volume
- 1.165 K
- Variazione giornaliera
- -2.28%
- Variazione Mensile
- -3.37%
- Variazione Semestrale
- -3.37%
- Variazione Annuale
- -3.37%
20 settembre, sabato