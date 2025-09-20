QuotazioniSezioni
Valute / BBT
Tornare a Azioni

BBT

25.25 USD 0.59 (2.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBT ha avuto una variazione del -2.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.19 e ad un massimo di 25.82.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Intervallo Giornaliero
25.19 25.82
Intervallo Annuale
24.55 27.43
Chiusura Precedente
25.84
Apertura
25.82
Bid
25.25
Ask
25.55
Minimo
25.19
Massimo
25.82
Volume
1.165 K
Variazione giornaliera
-2.28%
Variazione Mensile
-3.37%
Variazione Semestrale
-3.37%
Variazione Annuale
-3.37%
20 settembre, sabato