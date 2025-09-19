KurseKategorien
BBNX

23.05 USD 0.06 (0.26%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBNX hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.76 bis zu einem Hoch von 23.46 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.76 23.46
Jahresspanne
8.89 26.66
Vorheriger Schlusskurs
23.11
Eröffnung
23.35
Bid
23.05
Ask
23.35
Tief
22.76
Hoch
23.46
Volumen
1.961 K
Tagesänderung
-0.26%
Monatsänderung
23.92%
6-Monatsänderung
90.97%
Jahresänderung
4.25%
