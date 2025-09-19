Währungen / BBNX
BBNX
23.05 USD 0.06 (0.26%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBNX hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.76 bis zu einem Hoch von 23.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.76 23.46
Jahresspanne
8.89 26.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.11
- Eröffnung
- 23.35
- Bid
- 23.05
- Ask
- 23.35
- Tief
- 22.76
- Hoch
- 23.46
- Volumen
- 1.961 K
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- 23.92%
- 6-Monatsänderung
- 90.97%
- Jahresänderung
- 4.25%
