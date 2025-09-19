Währungen / BAYA
BAYA: Bayview Acquisition Corp
11.12 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BAYA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.12 bis zu einem Hoch von 11.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bayview Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.12 11.12
Jahresspanne
10.47 11.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.12
- Eröffnung
- 11.12
- Bid
- 11.12
- Ask
- 11.42
- Tief
- 11.12
- Hoch
- 11.12
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 2.21%
- Jahresänderung
- 6.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K