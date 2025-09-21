Valute / BAYA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BAYA: Bayview Acquisition Corp
11.12 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BAYA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.12 e ad un massimo di 11.12.
Segui le dinamiche di Bayview Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
11.12 11.12
Intervallo Annuale
10.47 11.99
- Chiusura Precedente
- 11.12
- Apertura
- 11.12
- Bid
- 11.12
- Ask
- 11.42
- Minimo
- 11.12
- Massimo
- 11.12
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 2.21%
- Variazione Annuale
- 6.21%
21 settembre, domenica