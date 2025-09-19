Währungen / AWX
AWX: Avalon Holdings Corporation
2.47 USD 0.05 (1.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AWX hat sich für heute um -1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.47 bis zu einem Hoch von 2.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avalon Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.47 2.48
Jahresspanne
2.10 3.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.52
- Eröffnung
- 2.48
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Tief
- 2.47
- Hoch
- 2.48
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -1.98%
- Monatsänderung
- -1.20%
- 6-Monatsänderung
- -12.10%
- Jahresänderung
- -2.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K