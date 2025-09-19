KurseKategorien
Währungen / AWX
Zurück zum Aktien

AWX: Avalon Holdings Corporation

2.47 USD 0.05 (1.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AWX hat sich für heute um -1.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.47 bis zu einem Hoch von 2.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avalon Holdings Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.47 2.48
Jahresspanne
2.10 3.99
Vorheriger Schlusskurs
2.52
Eröffnung
2.48
Bid
2.47
Ask
2.77
Tief
2.47
Hoch
2.48
Volumen
2
Tagesänderung
-1.98%
Monatsänderung
-1.20%
6-Monatsänderung
-12.10%
Jahresänderung
-2.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K