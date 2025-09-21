Valute / AWX
AWX: Avalon Holdings Corporation
2.52 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AWX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.47 e ad un massimo di 2.52.
Segui le dinamiche di Avalon Holdings Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.47 2.52
Intervallo Annuale
2.10 3.99
- Chiusura Precedente
- 2.52
- Apertura
- 2.48
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Minimo
- 2.47
- Massimo
- 2.52
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.80%
- Variazione Semestrale
- -10.32%
- Variazione Annuale
- -0.79%
21 settembre, domenica