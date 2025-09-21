QuotazioniSezioni
AWX
AWX: Avalon Holdings Corporation

2.52 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AWX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.47 e ad un massimo di 2.52.

Segui le dinamiche di Avalon Holdings Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.47 2.52
Intervallo Annuale
2.10 3.99
Chiusura Precedente
2.52
Apertura
2.48
Bid
2.52
Ask
2.82
Minimo
2.47
Massimo
2.52
Volume
3
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.80%
Variazione Semestrale
-10.32%
Variazione Annuale
-0.79%
21 settembre, domenica