AVBC
15.87 USD 0.04 (0.25%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVBC hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.79 bis zu einem Hoch von 15.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.79 15.93
Jahresspanne
14.16 15.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.91
- Eröffnung
- 15.79
- Bid
- 15.87
- Ask
- 16.17
- Tief
- 15.79
- Hoch
- 15.93
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 3.73%
- 6-Monatsänderung
- 6.15%
- Jahresänderung
- 6.15%
