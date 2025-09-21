QuotazioniSezioni
Valute / AVBC
Tornare a Azioni

AVBC

15.67 USD 0.24 (1.51%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVBC ha avuto una variazione del -1.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.21 e ad un massimo di 15.94.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
15.21 15.94
Intervallo Annuale
14.16 15.99
Chiusura Precedente
15.91
Apertura
15.79
Bid
15.67
Ask
15.97
Minimo
15.21
Massimo
15.94
Volume
398
Variazione giornaliera
-1.51%
Variazione Mensile
2.42%
Variazione Semestrale
4.82%
Variazione Annuale
4.82%
21 settembre, domenica