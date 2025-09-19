Währungen / AUST
AUST: Austin Gold Corp
1.78 USD 0.11 (6.59%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUST hat sich für heute um 6.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.72 bis zu einem Hoch von 1.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die Austin Gold Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.72 1.85
Jahresspanne
1.05 3.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.67
- Eröffnung
- 1.81
- Bid
- 1.78
- Ask
- 2.08
- Tief
- 1.72
- Hoch
- 1.85
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- 6.59%
- Monatsänderung
- 12.66%
- 6-Monatsänderung
- 33.83%
- Jahresänderung
- 52.14%
