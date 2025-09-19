KurseKategorien
Währungen / AUST
Zurück zum Aktien

AUST: Austin Gold Corp

1.78 USD 0.11 (6.59%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUST hat sich für heute um 6.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.72 bis zu einem Hoch von 1.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Austin Gold Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.72 1.85
Jahresspanne
1.05 3.15
Vorheriger Schlusskurs
1.67
Eröffnung
1.81
Bid
1.78
Ask
2.08
Tief
1.72
Hoch
1.85
Volumen
50
Tagesänderung
6.59%
Monatsänderung
12.66%
6-Monatsänderung
33.83%
Jahresänderung
52.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K