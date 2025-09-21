Valute / AUST
AUST: Austin Gold Corp
1.83 USD 0.16 (9.58%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUST ha avuto una variazione del 9.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.72 e ad un massimo di 1.85.
Segui le dinamiche di Austin Gold Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.72 1.85
Intervallo Annuale
1.05 3.15
- Chiusura Precedente
- 1.67
- Apertura
- 1.81
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Minimo
- 1.72
- Massimo
- 1.85
- Volume
- 74
- Variazione giornaliera
- 9.58%
- Variazione Mensile
- 15.82%
- Variazione Semestrale
- 37.59%
- Variazione Annuale
- 56.41%
21 settembre, domenica