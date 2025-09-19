Währungen / ATLN
ATLN
3.50 USD 0.12 (3.31%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATLN hat sich für heute um -3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.44 bis zu einem Hoch von 3.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.44 3.61
Jahresspanne
1.45 7.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.62
- Eröffnung
- 3.55
- Bid
- 3.50
- Ask
- 3.80
- Tief
- 3.44
- Hoch
- 3.61
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- -3.31%
- Monatsänderung
- -8.85%
- 6-Monatsänderung
- -12.72%
- Jahresänderung
- -41.67%
