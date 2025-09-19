KurseKategorien
ATLN

3.50 USD 0.12 (3.31%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATLN hat sich für heute um -3.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.44 bis zu einem Hoch von 3.61 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
3.44 3.61
Jahresspanne
1.45 7.97
Vorheriger Schlusskurs
3.62
Eröffnung
3.55
Bid
3.50
Ask
3.80
Tief
3.44
Hoch
3.61
Volumen
23
Tagesänderung
-3.31%
Monatsänderung
-8.85%
6-Monatsänderung
-12.72%
Jahresänderung
-41.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K